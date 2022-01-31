ليون يُبعد سليماني ويُقربه من وجهته الجديدة !

يبدو أن النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، قريب جدا من ترك فريقه الحالي، أولمبيك ليون، الفرنسي.

“سوبر سليم” لن يتواجد في قائمة “لوال” المعنية بمواجهة أولمبيك مارسيليا المُقررة سهرة غدا الثلاثاء.

وبعد اعلان نادي أولمبيك ليون لقائمة اللاعبين كشف أسباب غياب بعض الأسماء لكنه لم يذكر سبب غياب سليماني.

ومن المنتظر أن يلتحق ابن مدينة عين البنيان بفريقه السابق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في الساعات القادمة.