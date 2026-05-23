ليون يُزاحم مارسيليا على صفقة بن طالب

وضعت إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اسم اللاعب الدولي الجزائري، ونجم وسط نادي ليل، نبيل بن طالب، على رأس أولوياتها خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة.

وقدم بن طالب، مستويات راقية هذا الموسم رفقة نادي ليل. الذي ينتهي عقده معه يوم الـ 30 جوان الداخل، ما جعله محل أطماع العديد من أندية “الليغ1”.

وفي هذا الصدد، كشف الصحفي الفرنسي الشهير، سانتي أونا، أن بن طالب. الذي ارتبط اسمه منذ فترة طويلة بنادي أولمبيك مارسيليا، يتواجد ضمن اهتمامات مسؤولي أولمبيك ليون.

كما أوضح الصحفي الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين، في تغريدة نشرها اليوم السبت، عبر حسابه على منصة “إكس” أن لاعب”الخضر”. يمتلك في المقابل مقترحا من إدارة ناديه ليل، من أجل تمديد عقده.

وخاض لابن طالب، الذي قاد نادي الشمال، رفقة مواطنه عيسى ماندي. لانهاء “الليغ1” في المركز الثالث وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا، 37 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم مثلهما من التمريرات الحاسمة.