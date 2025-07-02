ليون يعلن رحيل بن رحمة إلى نيوم بعد تفعيل خيار الشراء النهائي

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء، رسمياً رحيل لاعبه الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، بعد تفعيل ناديه الجديد نيوم السعودي بند الشراء النهائي.

وكان الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، التحق بنادي نيوم السعودي شهر جانفي الماضي، وحقق الصعود معه إلى دوري “روشن”.

من جانب آخر، يأتي هذا التحرك في إطار إعادة هيكلة تشكيلة أولمبيك ليون، تحضيرًا للموسم الجديد. إذ يسعى النادي إلى ضخ دماء جديدة وتوفير موارد مالية لتعزيز الانتدابات المقبلة.