مأدبة عشاء على شرف الرئيس تبون.. وهذه أبرز تصريحاته

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، ان الحوار والتواصل بين الجزائر والبرتغال يقوي الأرادة المشتركة التي تحذو البلدين لارساء ثقافة السلم والتعاون في المنطقة.

ويأتي هذا في كلمته خلال مأدبة عشاء التي تقام في هذه الأثناء على شرفه بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها .

وقال الرئيس تبون :”أعرب لكم في البداية فخامة رئيس جمهورية البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن سعادتي بالتواجد في بلدكم الجميل التي تجمعه بالجزائر أواصر صداقة عميقة ونضال مشترك من أجل الجرية والديمقراطية وعن شكري وامتناني لحفاوة الأستقبال.”

وأضاف رئيس الجمهورية:”اغتنم هذه السانحة لأتقدم لكم بالتهاني المسبقة بمناسبة يوم البرتغال الذي ستحتفلون به مطلع جوان الداخل.”

وتابع الرئيس قائلا:”لا يفوتني أن نهنئ أنفسنا بمناسبة الذكرى 210 لمعاهدة السلم والصداقة التي وقعت بين الجزائر ومملكة البرتغال في 14 جوان 1813 والتي تعتبر شاهدا على العمق التاريخي لعلاقاتنا الثنائية.”

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