أعلنت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزئرية عن إقامة مأدبة عشاء على شرف الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الإفريقية المدرسية.

وتستعد الجزائر لاحتضان النسخة الأولى من الألعاب المدرسية الإفريقية، في الفترة ما بين الـ 26 جويلية والـ 5 أوت 2025. والتي ستشهد مشاركة مرتقبة لأزيد من 3 آلاف رياضيا.

وكشفت اللجنة الأولمبية، أن مأدبة العشاء، التي سيُشرف عليها عبد الرحمن حماد. مقررة غدا الثلاثاء 20 جويلية بالجاري، بالمركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية السويدانية، بالعاصمة ابتداءا من الساعة 19:00.

مبرزة أن اللقاء، سيكون فرصة لتقديم الدعم والتحفيز لنجوم المستقبل من الرياضيين المدرسيين. والتأكيد على أهمية الرياضة المدرسية كمحور أساسي للرياضة الوطنية.

