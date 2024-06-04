مأساة أطفال غزة حاضرة في أسئلة البيام

سلط موضوع اللغة الإنجليزية لشهادة التعليم المتوسط، والذي أمتحن فيه التلاميذ اليوم، الضوء على المأساة التي يعيشها أطفال غزة وسط الحرب.

وتناول الموضوع نصا حمل عنوان “رسالة من أطفال غزة”، وتبعته أسئلة من النص، وأخيرا الوضعية الإدماجية.

ومما جاء في النص: “نحن أطفال من قطاع غزة.. منزلنا مكان صغير به شوارع صغيرة ويعيش فيه الكثير من الأشخاص بالقرب من بعضهم البعض. نظرًا لصغر حجمها.. فإن كل مكان خطير ولا يوجد مكان آمن للاحتماء به.

نريدكم أن تعلموا أن غزة، بيتنا، يتم تدميره. حتى الأماكن الجميلة مثل الأبراج.. ولا يتم استبعاد المدارس والمستشفيات.. لا توجد كهرباءلساعات متواصلة، وعلينا جميعًا أن ننام على الأرض أو في الممرات، ويكون الجو مظلمًا ومخيفًا حقًا في الليل.

لدينا الكثير من الأسئلة. لماذا يحدث هذا لنا؟ متى ستنتهي هذه الحرب؟ ماذا يفعل الأطفال الآخرون حول العالم؟. لقد سألنا أهلنا، لكن للأسف ليس لديهم الإجابات.. ونحن نتساءل، ما يجب القيام به لوقف كل هذا.

نحن نعلم أن الأطفال الآخرين في جميع أنحاء العالم يعيشون حياة هادئة وهادئة. بينما يحلم الآخرون بامتلاك ألعاب الفيديو، نحلم بإنهاء القتال. ونأمل أن يتم إعادة بناء منازلنا ومستشفياتنا ومدارسنا. وبالتالي يمكننا أن نفتح كتبنا مرة أخرى ونكتب في دفاترنا.

وعلاوة على ذلك، يمكننا أن نخرج للعب مع الأصدقاء بدلاً من الاختباء من القنابل. نريد أن تكون غزة مكانًا آمنًا وجميلًا حيث يمكننا أن نعيش بسلام.. لا يزال لدينا الأمل. لكن قبل كل شيء، نريد أن تكون هذه الحرب هي الحرب الأخيرة”.

وإنطلقت صبيحة أمس الإثنين إمتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” عبر التراب الوطني في أجواء تنظيمية محكمة.

ويجتاز 818439 مترشح إمتحان شهادة التعليم المتوسط، ويمثل منهم المترشحين الأحرار نسبة 1.6 بالمائة. والإناث تمثلن 53 بالمائة من مجموع المترشحين على مستوى 3040 مركز إجراء. على أن يتم تصحيح أوراق الإمتحان على مستوى 97 مركز تصحيح في المتوسط.