مأساة الأغواط.. إرتفاع عدد الضحايا إلى 7 قتلى

إرتفع عدد ضحايا حادث المرور الذي وقع صبيحة اليوم الجمعة في ولاية الأغواط، إلى 7 وفيات وجريحين.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث، في إصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 230، ببلدية الخنق ودائرة عين ماضي.

وخلف الحادث وفاة 7 أشخاص، 5 منهم نقلوا من طرف مصالح الحماية المدنية، و2 توفوا داخل المستشفى.

بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة كحصيلة نهائية، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي. فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث.