مأساة البيض.. ارتفاع الحصيلة إلى 4 وفيات

ارتفعت حصيلة الوفيات على إثر حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء، إلى 4 وفيات.

وحسب مصالح الحماية المدنية، توفي 4 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء. بالمكان المسمى حي الشهداء الست، ببلدية دائرة الرقاصة بولاية البيض.

وكانت الحماية المدنية لولاية البيض، قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة 3 أطفال متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون. فيما أصيبت الأم بإغماء ونقلت الى مستشفى البيض. يشار أن الأطفال تتراوح ٱعمارهم بين 04 و 09 سنوات و الأم تبلغ 29 سنة، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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