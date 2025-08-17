مأساة الحراش.. انتهاء عملية البحث عن الضحايا

انتهت مساء أمس السبت، عملية البحث التي باشرتها مصالح الحماية المدنية في حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في واد الحراش بالجزائر العاصمة. دون تسجيل أي جرحى أو وفيات جدد.

وأكد الملازم الأول كريم فحصي، المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية بالعاصمة. في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن أعوان الحماية المدنية تجندوا منذ الوهلة الأولى لدى وقوع الحادث بحثا عن الضحايا في وادي الحراش. مشيرا إلى اختتام العملية دون تسجيل ضحايا آخرين.

وأضاف المتحدث أن الحصيلة الختامية المسجلة في هذه المأساة هي 18 وفاة، 4 إناث و14 ذكرا. إضافة إلى 24 مصابا تم التكفل بهم على مستوى المؤسسات الصحية.

للإشارة لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 24 آخرون إثر سقوط حافلة نقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة.

وقرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح 100 مليون سنتيم لعائلات ضحايا حادث سقوط حافلة في واد الحراش، حسب ما أعلنه وزير الداخلية إبراهيم مراد.

وأكد وزير الداخلية، في تصريح للصحافة، أنه سيتم توزيع 100 مليون لعائلات ضحايا حادثة واد الحراش.

كما أضاف وزير الداخلية أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا في بيان رسمي.

وأكد مراد أن رئيس الجمهورية جد متأثر من الحادث ويتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة.

وأعلنت من جهتها، وزارة النقل، عن سحب الحافلات المتهالكة من الحظيرة الوطنية. وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما جاء في بيان للوزارة، أنه وبأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقرر سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية.

وأضاف البيان، أنه سيتم سحب كل حافلات التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة. وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستبدال الحافلات القديمة بما يسمح بسلاسة العملية. دون تعقيدات واحترام الآجال المحددة.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار التزام الحكومة الراسخ بتوفير نقل آمن، عصري، وذو جودة عالية لجميع المواطنين. مواصلةً للجهود الوطنية لتحديث أسطول النقل العمومي وتعزيز السلامة المرورية.