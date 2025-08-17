مأساة الحراش.. وزير الداخلية يزور أسر الضحايا

قام اليوم الأحد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، بزيارة أسر ضحايا الحادث المروري. الذي وقع في الحراش بالعاصمة.

ووقدم وزير الداخلية مراد، تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لأسر ضحايا حادث سقوط حافلة نقل المسافرين. في وادي الحراش بالعاصمة.

وجاء في بيان وزارة الداخلية “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون . قام إبراهيم مراد ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صباح اليوم. بتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين. وسقوطها في مجرى وادي الحراش مرفوقا بالسيد عبد النور رابحي والي ولاية الجزائر.

حيث قدمالوزير تعازي رئيس الجمهورية وتضامنه العميق مع عائلات المغفور لهم بإذن الله. بن عيسى خوجة. علي، عبور كريم، و مصعب معمر، ببلديتي المحمدية و باب الزوار.

كما أعرب عن بالغ التأثر بهذا المصاب. و خالص عبارات المواساة لهم في هذه المحنة.

رحم الله ضحايا الحادث و ألهم ذويهم جميل الصبر و السلوان.

إنا لله و إنا إليه راجعون.

للإشارة لقي 18 شخصا حتفه وأصيب 24 آخرون إثر سقوط حافلة نقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة.

كما قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح 100 مليون سنتيم لعائلات ضحايا حادث سقوط حافلة في واد الحراش، حسب ما أعلنه وزير الداخلية إبراهيم مراد.

وأكد وزير الداخلية، في تصريح للصحافة، أنه سيتم توزيع 100 مليون لعائلات ضحايا حاثة واد الحراش.

كما أضاف وزير الداخلية أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا في بيان رسمي.

وأكد مراد أن رئيس الجمهورية جد متأثر من الحادث ويتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة.

وأعلنت من جهتها، وزارة النقل، عن سحب الحافلات المتهالكة من الحظيرة الوطنية، وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما جاء في بيان للوزارة، أنه وبأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقرر سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية.

وأضاف البيان، أنه سيتم سحب كل حافلات التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستبدال الحافلات القديمة بما يسمح بسلاسة العملية دون تعقيدات واحترام الآجال المحددة.