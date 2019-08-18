مأساة حقيقية.. حفل زفاف يتحول لمأتم ووفاة 63 شخصا!

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، عن مقتل 63 شخصا، وجرح 182 آخرين، في تفجير استهدف مساء أم السبت، زفافا في “كابل”.

وحسب موقع “مرايا”، قال الناطق الرسمي، لوزارة الداخلية الأفغانية، “نصرت رحيمي”، إن من بين الضحايا، نساء وأطفال.

وتتميز حفلات الزفاف الأفغانية بفخامتها، ويتجاوز عدد المدعوين فيها المئات، وأحيانا الآلاف، وتقام في قاعات فخمة، يفصل فيها الرجال عن النساء.

وقال “محمد فرهج”، والذي كان حاضرا في حفل الزفاف، لوكالة “فرنس براس”، أنه كان متواجدا بالقرب من قسم النساء في الحفل عندما سمع دوى انفجار قوي، في قسم الرجال.

وأضاف ذات المتحدث، أن الجميع خرجوا للشارع، وهم يصرخون ويبكون.

وتابع “محمد فرهج”، أن الدخان ملأ قاعة الزفاف لأكثر من 20 دقيقة، وقتل أو جرح تقريبا، جميع المتواجدين في قسم الرجال،وأن انتشال الجثث من القاعة، كان مستمرا، بعد ساعتين من التفجير.