مأساة على المسرح..كوميدي يفارق الحياة عقب “مزحة الموت”

حيث خلفت الحادثة صدمة بالغة لدى الجمهور، الذي حضر عرض الممثل الأخير على احدى مسارح أوكسفوردشاير، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت “البريطانية.

وجلس كوغنيتو على كرسيه لمدة 5 دقائق من دون حراك، ليظن المشاهدون في البداية أن ذلك جزءا من عرضه الهزلي، وأنه يمازح الجمهور.

ولكنهم أدركوا فيما بعد أنه توفي إثر أزمة قلبية، حيث ذكر أحد المشاهدين أنه اقترب من كوغنيتو، ولمس ذراعه، على أمل أن يفاجئه، ويبدد شكوكه بأنه مات.

وذكرت المتحدثة باسم “ساوث سنترال” لخدمات الإسعاف، إنه تم استدعاء المسعفين بعد الساعة 10 مساءً، ليجدوا كوغنيتو متوفيا وهو جالس في مكانه.

ويذكر أن هناك ممثل كوميدي آخر توفي في نفس الملابسات، وهو تومي كوبر، الذي فارق الحياة أثناء تقديمه لعرض مباشر على شاشة التلفزيون عام 1984.

وذلك بعد أن ظن المشاهدون أيضا وقتها أنه يمازحهم بشأن وفاته.

Comedian Ian Cognito Dropped Dead In The Middle Of His Act https://t.co/HYBLWMZQi1 #DCExclusivesBlurb #Video via @DailyCaller pic.twitter.com/kZ481xRX9j

— Chris 🇺🇸 (@Chris_1791) April 12, 2019