مأساة في مستغانم.. وفاة 3 أشخاص غرقا بشاطئ البهجة 

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، من أجل انتشال جثث 3 أشخاص غرقوا في البحر على مستوى شاطئ البهجة غربًا، ببلدية الحجاج في مستغانم، وهو شاطئ مصنف ضمن المناطق الممنوعة للسباحة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمكنت فرقة الغطاسين التابعة للحماية المدنية. من انتشال جثث الضحايا الثلاثة، وجميعهم من جنس ذكر. وتتراوح أعمارهم بين 14 و18 و63 سنة.

كما تم تحويل الجثث الثلاث إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث.

وتجدد الحماية المدنية تحذيراتها للمصطافين بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة. وتجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة أو الممنوعة، وذلك حفاظًا على الأرواح.