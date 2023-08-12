مأساة.. هلاك 17 شخصا في الحوادث خلال يومين فقط!

لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 461 آخرون في العديد من حوادث المرور وقعت عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية الجلفة. حيث توفي 6 أشخاص وأصيب 9 آخرين إثر اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة.

كما قامت فرق التدخل للحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بانتشال جثث 4 أشخاص من بينهم طفلين توفوا غرقا. وذلك بكل من ولاية الجزائر، عنابة وتلمسان.

ومن جهة أخرى، تدخل عناصر الحماية المدنية من أجل إخماد 40 حريقا شملت على وجه الخصوص غابات وأدغال وحشائش نباتية وأشجار مثمرة.