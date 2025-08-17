مأساة وادي الحراش..الاتحاد الأوروبي يعزي أسر الضحايا

قدّم الاتحاد الأوروبي تعازيه لعائلات ضحايا حادث سقوط حافلة نقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة.

وجاء في منشور الاتحاد الأوروبي “على إثر حادث الحافلة المأساوي الذي وقع يوم الجمعة 15 أوت بالحراش، وأدى إلى وفاة 18 شخصًا”. “تتقدم بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر بأصدق عبارات التعزية والمواساة إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وتعبر عن خالص تضامنها مع الشعب الجزائري في هذا الظرف العصيب”.