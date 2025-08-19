مأساة وادي الحراش: مهنيو الصيد بالعاصمة يمنحون دمهم لفائدة المصابين

أطلقت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، مبادرة تضامنية لفائدة المصابين في حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين بمجرى وادي الحراش في العاصمة.

وقام مهنيو الصيد البحري لولاية الجزائر بمنح الدم لفائدة المصابين في حادثة وادي الحراش بمستشفى مصطفى باشا. ولا تزال العملية متواصلة لمن يرغب في التبرع.

وللإشارة، ستكون حملة للتبرع على مستوى موانئ الولاية بالتنسيق مع مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر.

للإشارة لقي 18 شخصا حتفه وأصيب 24 آخرون إثر سقوط حافلة نقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة.

وقرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح 100 مليون سنتيم لعائلات ضحايا حادث سقوط حافلة في واد الحراش، حسب ما أعلنه وزير الداخلية إبراهيم مراد.

كما أكد وزير الداخلية، في تصريح للصحافة، أنه سيتم توزيع 100 مليون لعائلات ضحايا حاثة واد الحراش.

و أضاف وزير الداخلية أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا في بيان رسمي.

كما أكد مراد أن رئيس الجمهورية جد متأثر من الحادث ويتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة.

وأعلنت من جهتها، وزارة النقل، عن سحب الحافلات المتهالكة من الحظيرة الوطنية، وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما جاء في بيان للوزارة، أنه وبأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقرر سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية.

وأضاف البيان، أنه سيتم سحب كل حافلات التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستبدال الحافلات القديمة بما يسمح بسلاسة العملية دون تعقيدات واحترام الآجال المحددة.

في حين، تأتي هذه المبادرة، في إطار التزام الحكومة الراسخ بتوفير نقل آمن، عصري، وذو جودة عالية لجميع المواطنين. مواصلةً للجهود الوطنية لتحديث أسطول النقل العمومي وتعزيز السلامة المرورية.