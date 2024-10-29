مأساة ورقلة.. سوناطراك تُصدر بيانا هاما

أصدر مجمع سوناطراك، توضيحا حول حادث المرور الأليم، الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، بولاية ورقلة، وخلف وفاة 11 شخصا.

وجاء في بيان للمجمع، أن الحادث، نجم عن اصطدام شاحنة مقطورة مع حافلة نقل للعمال، على مستوى الطريق المؤدية إلى حاسي مسعود. على بعد 135 كلم من قاعدة الحياة ببئر الربع شمال و60 كلم من غرد الباغل.

وتسبب هذا الحادث في وفاة 11 عامل من ركاب الحافلة، والذين كانوا يعملون لحساب شركتي المناولة جي-باك وألمافريك، المتعاقدتين مع مجموعة سوناطراك-إيني ببئر الربع شمال، حسب ذات البيان. كما أصيب سائق الشاحنة بجروح إثر الإصطدام.

وأضاف البيان، أنه ونظرا لجسامة هذا الحادث، تم على الفور تفعيل مركز القيادة التكتيكية للمديرية الجهوية للإنتاج بحاسي مسعود. بغية تقديم المساعدة للجريح وضمان إجلاء الضحايا العالقين.

وتمت عملية التدخل، بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني.

هذا وتقدمت سوناطراك، بخالص تعازيها لأسر الضحايا وإلى شركتي المناولة التي ينتمي لها الضحايا.