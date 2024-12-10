مأساة.. وفاة رضيعين اختناقا بالغاز في باتنة

لقي صبيحة اليوم الثلاثاء، طفلين شقيقين، مصرعهما اختناقا بالغاز، بمنزلها العائلي الكائن بإقليم بلدية تالخمت بدائرة راس العيون غرب باتنة.

وحسب مصادر محلية، توفي شقيقين، الأول من مواليد سنة 2022 والآخر من مواليد سنة 2023، اختناقا بالغاز.

في وقت نقلت فيه والدتهما البالغة من العمر 24 سنة في حالة خطرة الى مستشفى علي النمر بمروانة، أين تخضع حاليا للعلاج اللازم.

وباشرت مصالح الأمن تحقيقا حول الحادثة، حسب ذات المصادر.