مأساة.. وفاة رضيع في حريق مسكن ببرج بوعريريج

توفي رضيع اليوم السبت، إثر إندلاع حريق داخل مسكن بالمكان المسمى حي 08 ماي 1945 بدوار عياض، ببلدية رأس الوادي في برج بوعريريج.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، منتصف نهار اليوم. من أجل إخماد حريق شب بغرفة بالطابق الثاني لبناية سكنية. حيث تم إخماد الحريق ومنع إنتشاره.

وخلف الحريق إختناق 3 أشخاص، لهم ضيق في التنفس، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان.

كما خلف الحريق، وفاة رضيع من جنس ذكر تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى رأس الوادي.