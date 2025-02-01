مأساة.. وفاة 161 شخصا في الحوادث خلال شهر واحد!

لقي 161 شخصا حتفهم، وأصيب 5409 آخرين بجروح في حوادث مرور التي سجلت خلال شهر جانفي الماضي عبر مناطق مختلفة من التراب الوطني.

وحسب حصيلة للحماية المدنية، اليوم السبت، سجلت ذات المصالح، 4769 تدخلا في حوادث المرور.

وأسفرت هذه التدخلات عن وفاة 161 شخصا وإصابة 5409 آخرين بجروح.

ومقارنة مع حصيلة الشهر الماضي، إنخفض عدد الوفيات، في حوادث المرور، بنسبة 5 بالمائة.

وفيما يخص حوادث الاختناقات والتسممات بالغاز وغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت المصادر ذاتها 231 تدخلا.

وتم خلال هذه التدخلات، إسعاف 554 شخصا، في حين تم تسجيل وفاة 34 شخصا.