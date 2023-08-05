مأساة.. وفاة 20 شخصا غرقا خلال اليومين الأخيرين

سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة 20 شخصا غرقا على مستوى البحر والمجمعات المائية، في مناطق مختلفة من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل وفاة 9 أشخاص وإصابة 538 أخرين بجروح إثر حوادث المرور خلال نفس الفترة.

كما قامت فرق التدخل للحماية المدنية بانتشال 20 شخص متوفيين غرقا. منهم 18 ضحية سجلت على مستوى البحر وضحيتين على مستوى المجمعات المائية.

حيث تم تسجيل 9 ضحايا على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة، و9 بالشواطئ المسموحة، غالبيتها خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية.

وذكر البيان، بأن مصالح الحماية المدنية سجلت 194 شخص توفوا غرقا منذ الفاتح من جوان 2023.

كما تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة من أجل إخماد 31 حريق من الغطاء النباتي. منها 6 حرائق غابات، على مستوى عدة ولايات من التراب الوطني.