مأساة.. وفاة 3 أطفال غرقا في بركة مائية بتيارت

توفي 3 أطفال غرقًا داخل بركة مائية بمجرى وادي ارهيو، ببلدية تيدة، دائرة وادي ليلي بولاية تيارت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت المصالح ذاتها على الساعة الثالثة بعد الزوال، من أجل إنقاذ وانتشال جثث 3 أطفال من داخل بركة مائية. تتراوح أعمارهمبين 13 و15 سنة.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية شاحنة إنقاذ و3 سيارات إسعاف.