مأساة.. وفاة 4 أشخاص اختناقا بالغاز في تلمسان

توفي 4 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر تعرضهم لحادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى أولاد عباس، ببلدية جبالة في تلمسان.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح في هذا الحادث الأليم، على الساعة الثانية زوالا وأربعين دقيقة.

وتمثل الحادث، في تسمم الضحايا، بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وخلّف الحادث وفاة 4 أشخاص، اثنين من جنس ذكر، واثنين من جنس أنثى، تتراوح أعمارهم بين 33 سنة و67 سنة.

هذا وتم نقل الضحايا، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.