إعــــلانات
الوطني

مأساة.. وفاة 4 أشخاص اختناقا بالغاز في تلمسان

بقلم نادية بن طاهر
مأساة.. وفاة 4 أشخاص اختناقا بالغاز في تلمسان
  • 268
  • 0

توفي 4 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر تعرضهم لحادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى أولاد عباس، ببلدية جبالة في تلمسان.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح في هذا الحادث الأليم، على الساعة الثانية زوالا وأربعين دقيقة.

وتمثل الحادث، في تسمم الضحايا، بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وخلّف الحادث وفاة 4 أشخاص، اثنين من جنس ذكر، واثنين من جنس أنثى، تتراوح أعمارهم بين 33 سنة و67 سنة.

هذا وتم نقل الضحايا، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/tEawo
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر