مأساة.. وفاة 5 أشخاص إثر إصطدام سيارة وشاحنة بالمغير

توفي 5 أشخاص، في حادث مرور أليم وقع صبيحة اليوم السبت بولاية المغير، إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة، على مستوى الطريق الوطني رقم 123 ببلدية ودائرة جامعة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، في هذا الحادث، في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا. أين تم إسعاف ونقل ضحايا الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة الضحايا الخمسة في عين المكان، حيث باشرت فرق الحماية المدنية تحويل جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. عقب إتمام الإجراءات القانونية اللازمة مع المصالح المختصة.