مأساة.. 100 وفاة في الحوادث منذ بداية أكتوبر!

لقي 100 شخص حتفهم، وأصيب 3965 آخرين، إثر حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، قامت ذات المصالح، بـ3200 تدخل في حوادث المرور، خلال نفس الفترة.

وخلفت هذه الحوادث، وفاة 100 شخص، وإصابة 3965 آخرين بجروح، حيث تم إسعافهم ونقلهم للمستشفيات المحلية.

هذا وتم تسجيل 180 حادث مرور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط، حيث خلفت هذه الحوادث، وفاة 7 أشخاص وإصابة 212 آخرين بجروح.

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية، السائقين، بتوخي الحذر، والإلتزام بمسافة آمنة بين المركبات، ليكون لهم الوقت الكافي للتفاعل مع أية مفاجآت على الطريق.