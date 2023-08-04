مأساة.. 41 شخصا يلقون حتفهم غرقا في ظرف أسبوع

أحصت مصالح الحماية المدنية، 41 حالة غرق على المستوى الوطني خلال أسبوع،من بينها 34 على مستوى شواطئ البحر.

وصرح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات، اليوم الجمعة، أن وحدات الحماية المدنية “أحصت 41 حالة غرق في الفترة الممتدة من الـ 28 جويلبة إلى غاية الـ3 أوت”.

وعرف يوم أمس تسجيل حصيلة ثقيلة بـ 12 حالة غرق، 10 حالات في الشواطئ الممنوعة والشواطئ براية حمراء. بينما سجلت الحالتان الأخريتان على مستوى المجمعات المائية.

وأرجع ذات المسؤول، أسباب الغرق، إلى السباحة في الشواطئ الممنوعة والشواطئ المسموحة براية حمراء أو برتقالية.

وكذا السباحة خارج أوقات عمل الجهاز الأمني وفي المجمعات المائية على غرار السدود، الوديان وأحواض السقي.

كما أرجعت ذات المصالح، سبب الارتفاع الكبير في عدد الغرقى خلال هذا الموسم إلى التوافد الكبير على الشواطئ بسبب موجة الحرارة الأخيرة التي عرفتها الجزائر.

والأمر الخطير، هو التوجه إلى الشواطئ الممنوعة التي لا تتوفر فيها شروط السلامة والأمن والمجمعات والبرك المائية وأحواض السقي.

إضافة إلى بروز ظاهرة جديدة وهي التوافد على الشواطئ في أوقات جد مبكرة صباحا. وذلك قبل انطلاق عملية الحراسة من طرف عناصر وأعوان الحماية المدنية.

وللحد من ضحايا الغرق تم تعزيز جهاز الحراسة على مستوى الشواطئ المحروسة. والقيام بدوريات على مستوى الشواطئ الممنوعة بمعية مصالح الأمن.

وجدد عبدات دعوة المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر. وعدم السباحة في الشواطئ الممنوعة، المسطحات المائية وكذا عدم المغامرة عندما تكون السباحة خطرة أو ممنوعة.