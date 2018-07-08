مأمون في الطريق الصحيح لتوقيع عقده مع العميد

يتجه اللاعب المغترب، وليد مامون، بخطى ثابتة، لتوقيع عقده مع مولودية الجزائر، بعد اقناعه مسؤولي النادي بمردوده، خلال تربص الفريق.

وأبدى كمال قاسي السعيد، المدير الرياضي للعميد، رضاه عن المردود الذي أبانه اللاعب لحد الآن، خلال تربص الفريق الجاري بفرنسا.

ونقل التطبيق الرسمي للعميد، تصريحات قاسي السعيد، الذي قال: “مامون، تكون في نادي أنجي، والمدرب أكد لي نجاحه في الإختبار البدني”.

وأضاف: “من الناحية التقنية شاهدته، إنه لاعب جيد، والهدف الذي سجله في المباراة الودية، يؤكد أن له امكانيات في المستوى”.

يذكر أن وليد مامون، سجل الهدف الوحيد للعميد، في وديته أمام نادي غرونوبل الفرنسي، والذي منح من خلاله الفوز للمولودية.