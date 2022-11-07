مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط.. منطلق جديد لتقوية العلاقات العربية

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم منطلقا جديدا. وأرضية صلبة كفيلة بتقوية نسيج العلاقات العربية في مجال الطاقة والمناجم.

كما قال لباطشة في كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذا المؤتمر المنعقد في سكيكدة “سيعمل على دعم التعاون العربي المشترك في هذا المجال”. في حين تابع لباطشة “عن طريق الحوار الاجتماعي الفعال”.

في حين، أضاف ذات المسؤول النقابي بأن هذا المؤتمر تزامن والتحولات الحاصلة في السوق النفطية في العالم. وما يترتب عنها من تداعيات على مستوى السوق العالمية والعربية. وآثاره على الطبقة العاملة العربية في مجال صناعة البترول والمناجم والكيماويات. مما يستدعي -حسبه- العمل بشكل موحد بين الفاعلين العرب. من أجل تحقيق الأهداف المنشودة على صعيد التنمية الشاملة ومتطلبات التحكم. في الشأن الاقتصادي في المنطقة العربية والنهوض برؤى عملية فاعلة.

ومن جهته، اعتبر حمو طواهرية، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، أن المؤتمر من شأنه توحيد الجهود. لتكريس الحوار البناء والخطاب المتفتح وتثبيت المسعى النضالي في سبيل الارتقاء الاجتماعي. والاقتصادي ومجابهة التحديات الحاصلة في عالم الشغل وتجاوزها بنجاح.

وبالمقابل، عقد كل من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين والأمين العام للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات لقاء صحفيا. حيث أكدا فيه أن الوقت قد حان لتشخيص مصالح الأمة العربية.

كما شهد اليوم الأول من هذا المؤتمر الذي سيتواصل اليوم الاثنين، حضور، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين. والأمين العام للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات. والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار. وكذا الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم والمفتش العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر. ومدراء عامين لشركات وطنية ناشطة في قطاع الطاقة والمناجم والكيمياويات. بالإضافة إلى مشاركة حوالي 100 مندوب يمثلون منظمات نقابية من 17 دولة عربية.