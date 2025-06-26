مؤتمر دولي بين المدرسة العليا الجزائرية للأعمال وجامعة دونغوك الكورية الجنوبية

تنظم المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الاثنين المقبل،بالشراكة مع جامعة دونغوك (كوريا الجنوبية). مؤتمرا دوليا حول التجارة الخارجية. والتنمية الاقتصادية.

وسيجمع هذا الحدث باحثين وخبراء وطنيين ودوليين، ومسؤولين مؤسساتيين،ومتعاملين اقتصاديين. من أجل مناقشة القضايا الرئيسية. المتعلقة بتطوير المبادلات الخارجية للجزائر من خلال محاضرات وندوات وورشات عمل.

ويرمي المؤتمر إلى “تعزيز الحوار بين الأوساط الأكاديمية والمؤسساتية والاقتصادي، في إطار مقاربة عملية وتوصيات. استراتيجية تخدم بناء منظومة فعالة للتجارة الخارجية”.

وسيتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية من بينها تحولات استراتيجيات التجارة الخارجية, الرقمنة والابتكارات التكنولوجية, مرونة سلاسل القيم والممارسات المستدامة, الاتفاقيات التجارية والشراكات الاقتصادية, وكذا الممارسات الدولية المثلى

في هذا المجال.