مؤتمر سيراويك 2023.. عرقاب يعقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات الأمريكية

عقد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات الأمريكية في المجال الطاقوي. على هامش أشغال الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة الدولي “سيراويك” التي انعقدت من 5 إلى 10 مارس الجاري. بمدينة هوستن الأمريكية، حسب ما أفادت به الوزارة في بيان لها.

كما جاء في البيان أن عرقاب التقى، مع كل من ستيف هومت وجو بيلنغ، مسؤولي الشركة الأمريكية “شارت إنيرجي” Chart Energy. المتخصصة في تطوير و إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال والبنى التحتية المرافقة.

في حين، بحث الجانبان فرص الاستثمار والشراكة في مجال التقنيات والتكنولوجيات الحديثة البتروكيماوية. والمتعلقة بمصافي الغاز الطبيعي المسال وتطوير القدرات. كما تمحور اللقاء حول آخر التقنيات. في مجال التحول الطاقوي وخفض البصمة الكربونية.

لقاءات عمل بين سوناطراك وشارت انجي قريبا

وفي هذا الإطار، أفاد بيان وزارة الطاقة انه “ستعقد لقاءات عمل بين خبراء سوناطراك و”شارت انجي” في مجال الحلول التكنولوجية الجديدة البيتروكيميائية. و إعادة تأهيل مصافي الغاز الطبيعي و الغاز الطبيعي المسال.

كما كان للوزير و الوفد المرافق له، لقاء مع السيد كراغ دامون, المدير التنفيذي لمخبر توغبوماشينري (Turbomachinery Laboratory) المتخصصة في البحث و التكوين و تطوير الخبرات في المجال الطاقوي.

“و تركزت المحادثات بين الجانبين على دراسة إمكانيات وضع برنامج تكويني لفائدة إطارات سوناطراك و سونالغاز في مجال الصناعة البترولية و في مجال التحول الطاقوي و كذا التعاون و تبادل الخبرات مع مراكز البحث الجزائرية على غرار مراكز البحث التابعة سوناطراك و سونلغاز”, يضيف البيان .