مؤتمر وطني حول الجوانب التنظيمية والقانونية لحيازة صيادلة لمؤثرات عقلية شهر سبتمبر القادم

ستحتضن الجزائر العاصمة، شهر سبتمبرالقادم، مؤتمر وطني حول الجوانب التنظيمية والقانونية لحيازة صيادلة لمؤثرات عقلية، حسب ماأكدته النقابة الوطنية للصيادلة.

و يهدف هذا اللقاء الذي سيحضره جميع المتدخلين الذين لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بمهنة الصيادلة إلى فتح “نقاش عميق

و من مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية والتقنية حول تسيير هذا النوع من الأدوية المحددة التي يخضع توزيعها لنظام خاص .

وقالت النقابة في لقاء حول هذا الموضوع أن “العديد من الصيادلة يجدون أنفسهم في مواجهة العنف والإعتداء اللفظي أو البدني”

وصلت إلى حد وقوع مآسي في مواقف معينة مستدلا في ذلك بحادثة مقتل إثنين من الصيادلة في نوفمبر 2018 وفيفري من العام الجاري.

كما دعت إلى “نشر قائمة المؤثرات العقلية في الجريدة الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الأدوية “120 دواءًا منها معروفًا للجميع

غير أنه غير قابل للتنفيذ من طرف الهيئات الإدارية و القانونية، و ذلك لأنهم غير منشورين في الجريدة الرسمية “.

و خلال المناقشات ، أثار العديد من المتدخلين المواقف الصعبة التي يواجهونها مما يتسبب في خوفهم من تسويق هذه المنتجات.