مؤثرة مشهورة أمام وكيل الجمهورية لحيازة “الكاشيات” وإحالتها على المحاكمة

استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين. إلى المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة الموقوفة ” منى ليمام” في قضية تتعلق بحيازة مؤثرات عقلية.

وحسب مصادر “النهار”، فإن تقديم المعنية “منى ليمام” أمام الجهات القضائية جاء في أعقاب توقيفها قبل 3 أيام من اليوم. بمطار هواري بومدين الدولي وهي عائدة من وهران نحو مسكنها العائلي بالبويرة.

وخلال تفتيش المتهمة ومرورها على جهاز “سكانير”، تم الكشف عن كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “ترامادول”. تقدر بـ 30 قرص، وقطعة من المخدرات من نوع ” القنب الهندي” المعروفة لدى مدمني المخدرات بـ ” الزطلة”. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم.

وحسب ذات المصادر، فإن المتهمة قامت بإخفاء الممنوعات في مكان حساس بجسدها. ظنا منها تستطيع اجتياز المطار دون ضبطها متلبسة.

وتم تفتيش “منى ليمام ” بعد توقيفها ليتم إخراج الممنوعات، واخضاعها للخبرة واحالتها للتحقيق.

وحسب المعلومات المؤكدة، فإن المتهمة اعترفت بتعاطيها المؤثرات العقلية والمخدرات. ناكرة المتاجرة بها أو عرضها على الغير، مصرحة بأن ما ضبط يحوزتها كان ممنوعات موجهة للاستهلاك الشخصي لا أكثر.

ومن المرتقب أن تمثُل المتهمة التي تواجه تهما تتعلق بجنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض وحيازة مخدرات. أمام قاضي الجنح وفقا لاجراءات المثول الفوري للسماع إلى تصريحاتها. فيما يخص الوقائع والتهم التي نُسبت إليها في إطار التحقيق.