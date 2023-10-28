مؤثرون صهاينة يسخرون من معاناة الفلسطينيين!

في الوقت الذي يتم حظر كل محتوى ينقل معاناة الفلسطينيين، يسخر من الجهة المقابلة المحتلة، مؤثرون إسرائيليون صهاينة، من معاناة الفلسطينيين، بعدما استشهد منهم الآلاف بقصف طائرات الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة.

ومن بين المؤثرين الصهيونية “إيف وهين”، حيث نشرت مقطع فيديو ساخر، من أوجاع أهل غزة وحظى بمشاهدات عالية. وتخطت بهذا قيود وسائل التواصل التي تحارب المحتوى غير اللائق.

وظهرت “كوهين” ترتدي كوفية الفلسطينية بعد أن وضعت “الكاتشاب” على وجهها وعلى ملابسها للدلالة على أن الفلسطينيين يتظاهرون بالمعاناة.

وكان لصهيونية أخرى، تدعى “نويا كوهان” فيديو تزيّف حقيقة القصف. أين تقمصت دور امرأة فلسطينية تضع مساحيق تجميل مغبرة. وتنهي المشهد انفجار كأنه مشهد يومي معتاد.

وتزامنا مع انقطاع الكهرباء و الوقود والمياه عن القطاع ظهر الصهيوني “ماتانال لايني” بفيديو يحمل عنوان “هذه هي البداية”. ليسخر من معاناة الفلسطينيين من نقص الماء والكهرباء بسبب الحصار.

وأثارت هذه المقاطع غضبا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا السخرية من معاناة الفلسطينيين. في الوقت الذي يتم تقييد معظم المحتوى الذي يظهر معاناة أهل غزة. مثلما حدث مع صانع المحتوى الكويتي أبو فلة الذي حذف له يوتيوب مقطعا يتحدث فيه عن القضية الفلسطينية.

مؤثر أمريكي شهير يفجرها: تلقيت مبلغا ضخما لأدعم إسرائيل!

وفي فضيحة مدوية، فجر مؤثر أمريكي شهير على تطبيق تيك توك، يتابعه أكثر من 2.9 مليون مستخدم، فضيحة من العيار الثقيل حول الكيان الصهيوني. وقـال المؤثر أنه تم التواصل معه من قبل منظمات صهيونية، عرضت عليـه مبلغ 5 آلاف دولار و”فرصة رعاية” مقابل أن يقوم ببث مباشر يعبر فيه عن دعمه للاحتلال الصهيوني ضد فلسطين.

وكشف المؤثر، كيف يحاول الإحتـلال اغراء العديد من المؤثرين، لدعمهم ضد غزة التي تعاني من قصف متواصل لـ21 يوما.

وخرجت عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد عن صمتها.حيث كشفت أنها تلقت العديد من التهديدات بالقتل، بسبب دعمها للشعب الفلسطيني ورفضها لما يحدث في غزة.

وخرجت حديد، ببيان ناري ومطول عبر حسابها على موقع انستغرام تجاه ما يحصل من انتهاكات ضد الفلسطينيين وتحديداً داخل غزة.