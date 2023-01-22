مؤثرون مصريون ينبهرون بالثلوج ويشاركون رحلتهم الخرافية بالجزائر

وثق مؤثرون مصريون متواجدون بالجزائر لحضور فعاليات كأس أمم إفريقيا للمحليين “شان 2022″، أجواء خرافية من مختلف مناطق الوطن.

وانبهر المصريون بتساقط الثلوج، خصوصا وأنهم يعيشون هذه الأجواء لأول مرة بحياتهم.

ونشر المؤثر محمود ابراهيم، والذي يمتلك ازيد من 300 الف مشترك على قناته باليوتيوب، مقطع فيديو عن تساقط الثلوج من قسنطينة.

وعبر اليوتوبر على فرحته العظيمة وهو يشاهد الثلج لأول مرة في حياته، مؤكدا أن فرحته لا توصف.

وقال محمود ابراهيم والذي ظهر وهو يلعب بالثلج وسط فرحة عارمة: “هذا أحلى مكان في الأرض.. فرحة رهيبة، الأجواء خرافية واستثنائية وفي غاية الجمال”.

ومن جهته، نشر اليوتبر المصري محمود حجازي، مقطع فيديو على قناته في اليوتيوب، وثق فيه أجواء استمتاعه بالثلوج.

وعبر حجازي عن فرحته وحماسه الكبير بمشاهدته للثلج، واللعب فيه، حيث ظهر وهو غير مصدق للأجواء الخرافية لتساقط الثلوج بالجزائر.

هذا وتعرف العديد من الولايات خلال الأيام الأخيرة، تساقطا كثيفا للثلوج خصوصا على المرتفعات.

وتتوافد العديد من العائلات على جبال الشريعة وتيكجدة وغيرها لمشاهدة الأجواء الرائعة للثلوج والإستمتاع بها.