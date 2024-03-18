قناة النهار مؤثر جدا.. في عمره قرن يعيش في سيارة وأمنيته الموت فقط ! بقلم النهار أونلاين نشر في 18 مارس 2024 - 21:57 شارك غرِّد أرسل 67 0 مؤثر جدا.. في عمره قرن يعيش في سيارة وأمنيته الموت فقط ! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/osiRT اقرأ أيضا الإمتحان / رفض يزوّج بنتو لمُعاق😭😭شوف واش راهم يعانيو أصحاب ذوي الإحتياجات الخاصة قناة النهار 12 مارس قناة النهار تتميز بأضخم شبكة برامجية خلال الموسم الرمضاني 2024 قناة النهار 11 مارس الطاكسي المربوح : إبن الجلفة ثقافتو العامة كبيرة.. رحّب بينا أحسن ترحيب وقدر يربح 17000 دج قناة النهار 13 مارس مجتمع : التسول .. ملاذ المحتاجين أم حرفة المحتالين .. شوارعنا تئن من الظاهرة قناة النهار 14 مارس ريحة البلاد 2 : فطور اليوم الأول عند "هاجر"..ماشاء الله تحس راك فدزاير قناة النهار 11 مارس شاهد لحظة وصول الرئيس الإيراني لقصر المؤتمرات وإستقباله من طرف رئيس الجمهورية قناة النهار 02 مارس بداية جديدة : مراد شاب لم تمنعه اعاقته من النجاح قناة النهار 18 مارس احمد يخدم حمّال ويدي 50 دينار ويصدم الجميع "الدابة اعز من عينيا" ! قناة النهار 18 مارس الجلفة: ابراهيم.. كفيف يحفظ القرآن كاملا ويؤم المصلين في التراويح قناة النهار 16 مارس أبناء أولاد فايت بالعاصمة يتدخلون بعد غياب السلطات ويقومون بمادرة حسنة في مكان لرمي النفايات قناة النهار 07 مارس