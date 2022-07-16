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قناة النهار

“مؤثر جدا.. مهندس نظافة يتلقى خبر نجاح ابنته بالبكالوريا أثناء عمله ..” شرفتيني يا بنتي

بقلم قناة النهار
“مؤثر جدا.. مهندس نظافة يتلقى خبر نجاح ابنته بالبكالوريا أثناء عمله ..” شرفتيني يا بنتي
بكالوريا
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رابط دائم : https://nhar.tv/1IvUO
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