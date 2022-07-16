قناة النهار “مؤثر جدا.. مهندس نظافة يتلقى خبر نجاح ابنته بالبكالوريا أثناء عمله ..” شرفتيني يا بنتي بقلم قناة النهار نشر في 16 جويلية 2022 - 22:42 بكالوريا شارك غرِّد أرسل 16 0 رابط دائم : https://nhar.tv/1IvUO اقرأ أيضا أمن: مرافقة العائلات الجزائرية يومي عيد الأضحى.. رهان رجال الأمن قناة النهار 08 جويلية أمن: حجز أزيد من نصف مليون قرص مهـ لوس .. توقيف شبكة تنشط دوليا قناة النهار 02 جويلية تيارت: عمي محمد..متطوع في طلاء وتنظيف مدينته..فرندة راهي فالقلب قناة النهار 15 جويلية دلال خير: حكيم.. فقد عينه اليسرى ويعيش على أمل إنقاذ عينه اليمنى قناة النهار 08 جويلية والد الملاكمة إيمان خليف: إبنتي عندها إمكانيات كبيرة والعاقبة للميدالية الأولمبية إن شاء الله قناة النهار 01 جويلية الجمهور يثني على آداء حسين دايخي بعد بلوغة النهائي على حساب المغربي سريتي مهدي قناة النهار 27 جوان "رئيس الجمهورية :" فتح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وأديس ابابا في اقرب الآجال قناة النهار 06 جويلية تهاني موظفي قناة النهار بمناسبة "عيد الأضحى" المبارك 🎉🎈 قناة النهار 09 جويلية وزيرالشباب والرياضة المصري: الحفل كان رائعا جدا وبإمكان الجزائر إحتضان كأس أمم إفريقيا لكرة القدم قناة النهار 26 جوان صحة: زيوت الإسمرار .. هل هي الواقي أم المتسبب في حروق الجلد قناة النهار 02 جويلية