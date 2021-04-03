مؤثر جدا..هذه هي القصة الكاملة لفقدان الشاب سهيل الصغير

نشرت النهار اونلاين القصة الكاملة لفقدان المغني الشاب سهيل لبيض بن عدة المعروف بسهيل الصغير في عرض البحر بالسواحل الإسبانية.

وتعود تفاصيل القصة إلى تاريخ 24 مارس 2021 أين قرر سهيل الصغير الحرڨة إلى إسبانيا مع مجموعة من اصدقاءه.

عملية الحرڨة تمت عبر قوارب الموت مت منطقة عيون الترك بولاية وهران.

الرحلة كانت بقطع مسافة 200 كلم بين الجزائر وإسبانيا وهذا في ظرف 3 ساعات ليأتي ما لم يكن في الحسبان ويتعطل قاربهم

ليقوم سهيل الصغير بإرسال رسالة صوتية لحظة تعطل قاربهم على بعد 50 كلم من جزيرة حبيباس الغير بعيدة عن شواطئ وهران.

الامر الذي يعزز فرضية مرور بحارة من عناك ام انهم متوادون بالجزيرة.

وكانت السلطات الإسبانبة قد أعلنت أمس الخميس العثور على جثث 10 حراڨة ملقاة في مازارون على شاطئ بيرشيليس.

وأضافت ذات السلطات، أنه في حدود الساعة 13 و30 د من ظهر أمس شوهد جثة رجل تطفو في البحر بمنطقة مرسى.

ليتبين أن القارب غرق السبت الماضي وعلى متنه حراڨة جزائريين بمنطقة مرسى بين مدينتي فيرا وجاروتشا الميريا.

ونشرت أمس عائلة المغني الشاب سهيل لبيض بن عدة المعروف بسهيل الصغير فيديو تكذت فيه خبر العثور على إبنهم بإسبانيا.

