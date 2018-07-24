«مؤسسات أونساج جديدة تمول نفسها بنفسها»

الحكومة تضمن 20 ٪ من المشاريع لمؤسسات الشباب.. وتقرر:

«المؤسسات المستحدثة ستحصل على إعفاءات ضريبية هامة»

أقرت الحكومة إجراءات جديدة لدعم استثمارات الشباب، وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والاستثمارات المنتجة، حيث سيكون في إمكان أي شاب أو مستثمر الاستفادة من امتيازات مؤسسات «أونساج»، من دون أن يكون مشروعه ممولا من قبل الدولة، على غرار الإعفاءات الضريبية و20 من المئة من الصفقات العمومية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«النهار»، بأن الحكومة أقرت في اجتماع لها هذا الأمر، الذي سيفتح للشباب آفاقا جديدة للاستثمار وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة، سواءً كانت هذه الأخيرة مقتصرة في نشاطاتها على تلك الأنشطة المحددة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أو تقوم بأنشطة أخرى مغايرة.

ويمتاز هذا القرار الجديد للحكومة، بأن صاحب المؤسسة يقوم بتمويل مشروعه بنفسه بنسبة 100 من المئة، غير أنه يمكن له الاستفادة رغم ذلك من كل الامتيازات التي تمنحها «أونساج» للمؤسسات التي موّلتها، على غرار الإعفاء الضريبي والاستفادة من 20 من المئة من الصفقات العمومية على مستوى الولايات.

وأكدت مصادر «النهار»، بأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، قد عمد إلى هذا الإجراء، لتمكين أكبر قدر ممكن من الشباب الاستفادة من هذه الخدمة، التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وتشجيع كل الراغبين في الاستثمار من أجل تقديم الإضافة للاقتصاد الوطني والنهوض به للأفضل.

كما تسعى الحكومة من وراء ذلك لامتصاص أكبر نسبة من البطالة بخلق مناصب شغل، وتدعيم الحظيرة الصناعية في الجزائر بمؤسسات جديدة تكون قادرة على المنافسة في سوق المناولة على الأقل، خاصة وأن المختصين في المجال الاقتصادي يؤكدون على أن الجزائر في حاجة على الأقل لمليون ونصف مليون مؤسسة صغيرة.