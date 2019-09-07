مؤسسات تربوية تمنع السراويل الممزقة والتسريحات الغريبة

أعلنت عديد من مؤسسات التربية، عن مباشرتها في تطبيق التعليمات الخاصة بالقانون الداخلي للمدرسة.

وفرضت المؤسسات، عدة قرارات متعلقة بهندام التلاميذ جسما ولباسا.

ونصت التعليمات التي نشرت عبر عديد المؤسسات التربوية،كسطيف،وخنشلة، تيزي وزو، على اجبارية، ارتداء المئزر لجميع التلاميذ، ومنع السراويل الممزقة والقصيرة.

ومن القرارات التي جاءت في التعليمة،منع الإناث من ارتداء اللباس القصير،وعدم دخول التلاميذ بتسريحات شعر غريبة،بالإضافة إلى منع استخدام،مساحيق التجميل.

ومنعت المؤسسات التلاميذ، باستخدام كل أنواع سماعات الأذن، أو جلب الهواتف النقالة واستعمالها داخل الحرك التربوي.