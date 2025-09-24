مؤسسات تشترط شهادة الميلاد.. و وزارة التربية تُوضح

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديري المؤسسات التربوية بخصوص اعفاء أولياء التلاميذ من استصدار شهادة الميلاد .

وجاء في المراسلة “لقد لفت انتباهي خلال متابعة عملية تسجيل التلاميذ المتمدرسين بعنوان السنة الدراسية 2026-2025 ممارسات ميدانية. لبعض مديري المؤسسات التعليمية بمطالبة التلاميذ وأوليائهم بتقديم وثائق الحالة المدنية”

وأكدت المراسلة ان بعض المديرين لم يلتزمو بالمناشير والنصوص التنظيمية لعملية التسجيل، والتي تنص على إعفاء أولياء التلاميذ من تقديم هذه الوثائق. بما فيها شهادة الميلاد الأمر الذي خلق ضغطا على مصالح الحالة المدنية بالبلديات. بالرغم من توفر كل البيانات المطلوبة للتسجيل على مستوى الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية”.

وأمرت الوزارة مديري المؤسسات التعليمية بضرورة استغلال الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، للحصول على البيانات التي تتطلبها عملية التسجيل.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بمضامين النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بما يوفر من تسهيلات للأولياء من جهة. ويخفف الضغط على مصالح الحالة المدنية على مستوى البلديات من جهة أخرى.