مؤسسات جزائرية تبتكر أنظمة لمكافحة حرائق الغابات

ابتكرت مؤسسات جزائرية، وسائل تكنولوجية حديثة محلية الصنع، للمساهمة في مكافحة حرائق الغابات.

وتسمح هذه الوسائل، بتسهيل عمليات الاستطلاع والتدخل، حيث تم عرض بعض منها في الصالون الدولي الرابع لأنظمة الأمن وحماية البيئة ومكافحة الحرائق بالعاصمة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، آراء بعض العارضين، والذين أكدوا أنّ حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة دفعتهم للعمل على توفير تجهيزات محلية الصنع ذات جودة عالية. توفر لأعوان التدخل حلولا مبتكرة للتعامل مع هذا النوع من الحرائق.

نموذج طائرة بدون طيار للاستطلاع

وكشفت شركة “أل بيلدينغ سيرفيس” All Building Service عن نموذج طائرة بدون طيار للاستطلاع ذات تكنولوجيا عالي.

وتسمح الطائرة بدون طيار، بإرسال معلومات دقيقة حول انتشار الحرائق في الغابات. لمركز القيادة ما يمكن أعوان الإطفاء من التدخل بفعالية أكبر.

وبفضل الكاميرا الحرارية التي تتوفر عليها، تستطيع الطائرة بحسب مدير الشركة، إلياس إقداد، تحديد أماكن الضحايا بسهولة.

كما يمكنها العودة آليًا إلى مركز القيادة في حال فقدان الإشارة أو انخفاض شحن البطارية.

وحُظي هذا الابتكار باهتمام عدد من المتعاملين الأجانب. حيث كان محل معاينة من طرف وفد بريطاني وآخر ياباني.

روبوت استطلاع للتدخل في المناطق الوعرة

وطوّرت الشركة “روبوت استطلاع” موجه للتدخل في المناطق الوعرة يتوفر على كاميرا حرارية تعطي معلومات دقيقة وآنية عن درجة الحرارة وعدد الضحايا في موقع الحادث. وكاميرا ثانية عالية الدقة تسمح بالتواصل مع الضحايا. وكذا مستشعر للغازات السامة لضمان سلامة أعوان التدخل.

روبوت مزود بقاذف ماء

كما تمكنت شركة “بيكا فاير” BK Fire المختصة في صناعة عتاد مكافحة الحرائق من ابتكار روبوت مزود بقاذف ماء يصل إلى مدى 80 مترًا لحماية أعوان الإطفاء كما يتوفر على بطاريات تعمل لـ 6 ساعات وعلبة تحكم على بعد 300 متر وفق مدير الشركة، خالد باسطة.

وأوضح باسطة أنّ الروبوت الذي تصل نسبة الإدماج فيه إلى 80 بالمائة يمكن استغلاله لنقل المصابين من منطقة الخطر.

لافتًا إلى أنّ الشركة تعمل على تطوير الجهاز من خلال تزويده بكاميرا حرارية. تسمح له بتحديد مركز الحريق وإخماده “ما جعل هيئات محلية وأجنبية تهتم باقتناء هذا الابتكار”.

دراجة نارية رباعية الدفع للتدخل في المناطق الوعرة

أما شركة “ألفاس” Alphas المتخصصة في صناعة المضخات والمعدات المضادة للحرائق فنجحت في تطوير دراجة نارية رباعية الدفع تسمح بالتدخل في المناطق الوعرة.