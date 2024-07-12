مؤسسات صغيرة ومتوسطة: زيادة قيمة القروض المضمونة بـ30 بالمائة

قدم صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة CGCI-PME سنة 2023، ضمانات قروض بلغت أزيد من 28 مليار دج، بارتفاع في القيمة بلغ 30 بالمائة.

وحسب ما أفاد به المدير العام للصندوق، سمير مجكان، يسعى الصندوق إلى زيادة حجم نشاطه وكذا عدد البنوك الشركاء، لتسهيل منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المدير في حديث خص به وكالة الأنباء قائلا: “في سنة 2023، منح صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة ضمانات مست 430 عملية قرض. مسجلة بذلك ارتفاعا في القيمة بلغ 30 بالمائة, اي بتخصيص قروض بقيمة 28 مليار دج”.

وتسعى الهيئة، خلال السنة الجارية الى الرفع من حجم النشاط، وتوسيع شبكة البنوك الشريكة. وتحسين نجاعة مساعيها في عملية الاكتتاب والتعويض. بغية تعزيز دورها في دعم وتطوير المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح مجكان ان صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منح خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية 107 ضمانا لقروض مضمونة فاقت قيمتها 6 مليارات دج.

مؤكدا “ان هذه الارقام تمثل تحسنا ايجابيا معتبرا مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة. بارتفاع قدر ب20 بالمائة فيما يخص عدد الضمانات الممنوحة و7 بالمائة فيما يخص قيمة القروض المضمونة”.

وقدم الصندوق منذ تأسيسه سنة 2006 الى غاية نهاية 2023، ضمانات لأزيد من 4700 مشروع استثماري. اي بما يعادل اكثر من 201 مليار دج.

أما فيما يخص تعويضات الصندوق، قال المسؤول أنها ارتفعت إلى 3.4 مليار دج سنة 2023 مقابل 1.6 مليار دج في 2022. في حين قدرت بـ288 مليون دج فقط في 2021.