مؤسسات مصغرة: برنامج عمل مشترك بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

إستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات أمس، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، بليرتا أليكو. وتحادث الطرفان حول سبل التعاون في قطاع المؤسسات المصغرة.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد إتفق الطرفان على الشروع في جلسات عمل لضبط برنامج عمل مشترك. والعمل على بدأ جلسات عمل بين ممثلي الوزير المنتدب وممثلي برنامج الأمم المتحدة الانمائي. من أجل ضبط برنامج عمل مشترك يعود بالفائدة على المؤسسة المصغرة ببلادنا.

وأضاف المصدر، أنه قد تم التطرق إلى المقاربة الجديدة المعتمدة بخصوص المقاولين الشباب وأصحاب المؤسسات المصغرة. لمرافقتهم في نشاطاتهم الإقتصادية والقضاء على كل الصعوبات التي تواجههم. مؤكدا أن الوزارة تسعى لمرافقة هذه المؤسسات للانفتاح على البيئة الدولية للأعمال من خلال خلق برامج عمل مع مختلف الشركاء الدوليين بما فيهم وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

ومن جهتها أكدت أليكو حرصها على تحقيق هذه الشراكة من أجل مرافقة قطاع المؤسسات المصغرة والاستجابة لحاجياته المتعلقة بالمرافقة. وكذا والتكوين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.