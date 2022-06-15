مؤسسات ناشئة: إطلاق مراكز جديدة لتجسيد نماذج أولية للإبتكارات

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، عن إطلاق خدمة جديدة لفائدة المؤسسات الناشئة. تتمثل في إنشاء مراكز، تحتوي على كل التجهيزات اللازمة تسمح لها بتجسيد نماذج أولية للإبتكارات.

وقال الوزير المنتدب، خلال ندوة صحفية بفضاء “ألجيريا فانتور”، على هامش معرض الجزائر الدولي. أن مصالحه أطلقت هذه المبادرة على المستوى الوطني. مشيرا إلى أن مراكز النمذجة ستمكن أصحاب المشاريع المبتكرة من الحصول على آليات تمكنهم من صناعة نماذج أولية لابتكاراتهم. وتجسيد أفكارهم على أرض الواقع. خاصة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيات الحديثة.

كما أشار إلى تخصيص أول مرة في تاريخ معرض الجزائر الدولي، جناح خاص بالشركات الناشئة. ما يعكس، الديناميكية الذي تشهدها بيئة الشركات الناشئة واقتصاد المعرفة والابتكار”.

وعن توطيد العلاقة بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الكبرى، أكد المهدي وليد، أن وزارته المنتدبة تسعى لتقريب الطرفين عن طريق ما يسمى بـ “الابتكار المفتوح”.القائم على إعتماد الشركات الكبرى على الشركات الناشئة في اطار البحث والتطوير. و هو معمول به في الدول المتقدمة.

كما ذكر الوزير المنتدب، أن شركة ألجيريا فانتور هي همزة وصل بين المؤسسات الناشئة والشركات الكبرى. مشيرا إلى لجوء الكثير من الشركات العمومية والخاصة. كشركات التأمين والبنوك، إلى التواصل مع الشركات الناشئة لتزويدها بحلول تتعلق بالأنظمة المعلوماتية”.

و في ذات السياق، أشار الوزير المنتدب إلى اللجوء إلى تحفيزات ضريبية، في الأيام المقبلة. لحث الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال البحث و التطوير”.

كما اكد أن الكثير من الشركات الناشئة تصدر خدمات لأوروبا، مضيفا أن وزارته وضعت تحفيزات للتصدير منها شراكة مع البنك المركزي تم من خلالها تعديل تنظيم خاص بتصدير الخدمات، منها الخدمات الرقمية، مما يمكن المؤسسات الناشئة من استقبال أموال بالعملة الصعبة بنسبة مائة بالمائة، الى جانب التسهيلات الإدارية التي تمكنهم من تصدير خدماتهم.

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