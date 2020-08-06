مؤسسات ناشئة: إنشاء خلية للإصغاء والوساطة لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، عن إنشاء خلية للإصغاء والوساطة لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة.

وأضاف الوزير في كلمة له خلال لقائه العاشر، مع عدد من أصحاب المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة الذي يعقد كل يوم خميس بمقر الوزارة، أن الخلية هدفها الإستماع إلى انشغالاتهم وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تحقيق مشاريعهم، مضيفا أن هذا اللقاء يدخل في إطار تقريب الوزارة من أصحاب المشاريع المبتكرة من أجل السماع إلى انشغالاتهم وتذليل الصعوبات التي تعترضهم لاسيما الإدارية منها وذلك في سبيل تحقيق مشاريعهم المبتكرة.