مؤسسات ناشئة: الوزير المنتدب ينظم كل يوم خميس لقاءً جواريا مع حاملي المشاريع

ينظم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، كل يوم خميس لقاءً جواريا بمقر وزارته مع حاملي المشاريع و مسيري المؤسسات الناشئة.

وأفاد بيان للوزارة المنتدبة، مساء أمس الخميس أن اوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ينظم كل يوم خميس لقاء في مقر الوزارة من الساعة 10:00 الى الساعة 13:00 و ذلك في اطار مبادرة “startup Meetup”.

وأضاف البيان، أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة المواضيع والمشاكل المتعلقة بترقية وتطوير المؤسسات الناشئة في الجزائر والإصغاء الى اقتراحات أطراف النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، قصد خلق الظروف الملائمة التي من شأنها تدعيم دور هاته الأطراف في تنمية الاقتصاد الوطني.