مؤسسات ناشئة تقترح حلولا وتطبيقات معلوماتية للحد من إنتشار فيروس كورونا

اقترحت مؤسسة ناشئة حلولا وتطبيقات معلوماتية من شأنها أن تساهم في الحد من إنتشار فيروس كورونا.

قدم صاحب مؤسسة ناشئة ممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، محمد لطفي مكناش، عرضا تضمن نشاط مؤسسته لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف.

وتمثل العرض في الحلول والتطبيقات المعلوماتية المبتكرة والمطورة من طرف مؤسسته المصغرة، والتي من شأنها أنّ تساهم في جهود الدولة للتحكم في تفشي وباء كورونا المستجد.

حيث وخلال عرضه ثمن وزير العمل المبادرة معتبرا إياها بالفعل المتميز الذي يعكس حب الجزائريين لوطنهم ووقوفهم جنبه بالخصوص في هذه الظروف الصعبة.

وأشاد وزير العمل بمؤهلات وقدرات الشباب الجزائري الطموح، الذي أثبت نجاعته في الميدان العلمي من خلال تطوير وابتكار تطبيقات وحلول معلوماتية في عدة مجالات.

من جهته أكد صاحب المؤسسة استعداده لوضع كافة خبرته وامكاناته للمساهمة في وضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد.