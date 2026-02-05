مؤسسات ناشئة تُحوّل الجزائر من الإستيراد إلى التصدير

إستطاعت المؤسسات الجزائرية الناشئة المختصة في الصيدلة وكذا مواد التغليف والتعبئة، أن تحجز مكانة مرموقة لها في الأسواق الإفريقية والأوروبية بعدما حققت إكتفاء ذاتيا جعلت الجزائر تستغني عن استيراد بعض المواد. التي كانت تكلف الدولة ملايير الدولارات. وهذا بفضل دعم حكومي قوي عبر إطار قانوني محفز وتسهيلات جبائية.

وخلال جولة قادت “النهار”، إلى المعرض الدولي للتغليف والتعبئة والصالون الدولي للصيدلة بـ”صافكس”، وقفنا على عرض أحدث الابتكارات في مجالات التعبئة والتغليف، الطباعة، المعدات وخطوط الإنتاج. بالإضافة كذلك إلى أحدث التطورات التي وصلت إليها الصناعة والإنتاج الصيدلاني. حيث كان المعرض فرصة لإطلاع المهنيين والمستثمرين على حلول التغليف المختلفة، خاصة تلك المعتمدة على الورق القابل للاسترجاع، بالإضافة إلى معدات تصنيع مواد التغليف، الملصقات الخاصة بالهوية البصرية للمنتجات. ناهيك عن عرض أحدث التكنولوجيات والإبتكارات لا سيما في مجال التكنولوجيا وتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والرعاية الشاملة و ضمان تغطية صحية متاحة للجميع، والرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.

مؤسسات إستغنت عن الإستيراد ولجأت إلى المواد الطبيعية 100 بالمائة جزائرية

من جهته قال شيبوط رابح عارض بمعرض التعبئة والتغليف، ومسير شركة “هايتش باكاجينغ” المختصة في صناعة مصاصات العصير وعلب التغليف، منذ 4 سنوات. أن الجزائر كانت سابقا تستورد هذه المادة من الخارج بنسبة 100 بالمائة. وحاليا أصبحت الشركة تنتجها محليا في الجزائر. مشيرا إلى أن المصنع حاليا ينتج 1 مليار من مصاصات العصير في العام وتم التحكم في السوق بنسبة 40 بالمائة. كما أشار إلى أن المؤسسة تنتج الأغلفة الحاملة للفواكه والعلب والتي كانت تستورد من قبل لتصدير المنتجات نحو الخارج. غير أنه حاليا يتم انتاجها بمختلف الاصناف في الجزائر. وتصدّر مع المنتوجات الجزائرية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وقالت ميليسا أمير مناجير مؤسسة “فلوري” المختصة في صناعة مواد التجميل بالأعشاب الطبيعية والمواد الطبية، خلال تواجدها في الصالون الدولي للصيدلة، أن المؤسسة تتواجد في السوق منذ سنة 2022، وتختص في صناعة مجموعة من مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر والجسم بمواد اولية 98 بالمائة طبيعية.

من جهته أيضا، قال بختي رياض مسير مؤسسة لصناعة الزيوت النباتية والعطرية “بيوفام”، أن المؤسسة جزائرية 100 بالمائة وأصبحت تنتج هذه الزيوت في الجزائر بعدما كنا نستوردها من الخارج في وقت سابق. مشيرا إلى أن المؤسسة تنتج زيوت طبيعية لعلاج الصداع والقلق وحتى تلك التي تُنمي الذكاء لدى الأطفال. بالإضافة كذلك إلى نباتات عطرية خصيصا لعلاج أمراض القولون وارتفاع ضغط الدم والسكري وهي كلها معتمدة وبمستحضرات طبيعية.