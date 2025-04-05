مؤسسات وهيئات عمومية تشرع في عملية التسجيل لاقتناء أضاحي العيد لموظفيها 

تشرع عدة مؤسسات وهيئات عمومية في تبليغ موظفيها ومنتسبيها بانطلاق عملية التسجيل لاقتناء أضاحي العيد.

وطلب مسؤولو إدارات ومؤسسات عمومية من مرؤوسيهم التسجيل في آجال محدودة لتبليغ القوائم الإسمية للجهات المختصة.

وستكون أضاحي العيد التي سيتم بيعها هذا الموسم من بين قطعان رؤوس المواشي التي سيتم استيرادها من الخارج.

هذا وتعهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستيراد مليون كبش من الخارج لتفادي استنزاف الثروة الحيوانية الوطنية.

كما وافق عليه مجلس الوزراء قبل أيام على عروض دولية لتموين الجزائر برؤوس مواشي تحسبا لعيد الأضحى.