مؤسسة إتصالات الجزائر: لن يكون أي انقطاع لخدمة الأنترنت غدا الخميس

كذبت مؤسسة إتصالات الجزائر، كل الأخبار التي راجت اليوم الأربعاء حول احتمال انقطاع لخدمة الأنترنت غدا الخميس.

وجاء في بيان مؤسسة اتصالات الجزائر الذي نشرته اليوم الأربعاء، تكذيب لكل ما أشيع حول انقطاع للأنترنت غدا الخميس.

وجاء البيان الآتي:

تبعا لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم 29 أوت 2018، بخصوص احتمال انقطاع كامل لخدمة الأنترنت يوم الخميس 30 أوت 2018، ارتأينا إلى تقديم التوضيحات التالية :

على عكس ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول احتمال تسجيل انقطاع كامل للأنترنت، تعلم اتصالات الجزائر زبائنها الكرام بأنه لن يتم تسجيل أي انقطاع لخدمة الأنترنت يوم الخميس الموافق لـ 30 أوت 2018.